Filhote de elefante morre após perder metade da tromba em armadilha

Um filhote de elefante-da-sumatra morreu depois de perder metade da sua tromba em uma armadilha de caçadores na Indonésia. O animal de um ano foi deixado para trás por seu bando quando ficou preso na armadilha e foi encontrado depois por moradores da cidade de Aceh Jaya. Após resgatarem o filhote, os moradores o levaram para uma entidade de conservação para que ele recebesse cuidados veterinários.

Funcionários da entidade disseram que tentaram salvar a vida do animal amputando parte de sua tromba, mas o bicho acabou pegando uma infecção e morrendo dois dias depois.

" Não conseguimos salvá-lo porque a ferida era muito grave e estava infectada. Fizemos o melhor de pudemos para ajudar " disse Agus Arianto, chefe da entidade de conservação Aceh Natural Resources Conservation Agency.

Ameaçado de extinção

O elefante-da-sumatra é uma espécie considerada criticamente ameaçada de extinção devido ao desmatamento cada vez maior que destrói seus habitats naturais em Bornéu e Sumatra.

Além disso, elefantes machos são especialmente vulneráveis a caçadores por causa de suas presas, que são vendidas no mercado ilegal de marfim - alimentado por compradores da Europa. A morte do filhote é a mais recente de uma série de mortes relacionadas à caça de elefantes. Em julho, um elefante adulto foi encontrado decapitado e com as presas arrancadas.

