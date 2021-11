Vídeo: Gato leva cobra viva para salão e deixa clientes em pânico

As clientes chegam a subir nos móveis, de tanto pavor | Foto: Divulgação

Tailândia - Uma surpresa nada agradável deixou as clientes de um salão de beleza, na Tailândia, em pânico. O gato da dona do estabelecimento, no intuito de agradar a proprietária do local, levou de “presente” uma cobra viva, entre as presas para dentro do salão.

Em um vídeo de câmeras de segurança, é possível ver o desespero das clientes, enquanto a cabeleireira tenta matar a serpente a vassouradas, correndo descalça, aos gritos.

O gato fica sem entender a situação e também corre dentro do estabelecimento. As clientes chegam a subir nos móveis, de tanto pavor.

Acompanhe em vídeo:

Um gatinho trouxe um “presente” assustador para a dona em um salão de beleza na Tailândia. O felino chegou no local com uma cobra, enquanto a mulher arrumava... | Autor: SBT News





* Com informações do SBT News

Leia mais:

Cobra se finge de morta e vídeo viraliza nas redes; veja o “golpe"

Filhote de elefante morre após perder metade da tromba em armadilha