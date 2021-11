Luta mortal: jacaré ataca sucuri em igarapé de Manaus; veja vídeo

| Foto: Reprodução

Manaus (AM) - Um vídeo impressionante foi registrado no igarapé do Mindu, no bairro Parque 10, Zona Centro-Sul de Manaus, na manhã desta quinta-feira (25). No registro, um jacaré ataca uma sucuri e uma luta mortal é travada entre os dois répteis.

Os dois animais estavam lado a lado, quando de repente, o jacaré abocanha a sucuri que se contorce e trava uma luta contra o animal. No entanto, o jacaré vence a luta e consegue vencer uma das maiores cobras da Amazônia.

O homem que registrou a cena impressionante fazia sua caminhada matinal no Passeio do Mindu e ao passar pela ponte, percebeu que um senhor e seu cachorro de estimação estavam observando o igarapé.

Ao parar se deparou com a cena e conseguiu filmar os animais no igarapé.

Veja o momento:

Outra luta entre os animais

Em outubro, uma sucuri e um jacaré foram flagrados durante uma dramática luta pela sobrevivência, às margens do rio Cuiabá, em Mato Grosso.

O registro impressionante acabou compartilhado no Instagram pelo fotógrafo americano Kim Sullivan (@ksulli16).

Em declaração reportada pelo tabloide Daily Mail, Sullivan contou que, após se ver enrolado pela serpente, o jacaré afundou na água, na tentativa de escapar da situação.

"Pude ver a ponta do focinho da sucuri enquanto ela lutava para respirar", disse o fotógrafo. "O jacaré emergiu ainda contraído pela sucuri e voltou a descer por muito tempo."

No entanto, o réptil com patas logo foi avistado a caminho da margem, livre da predadora rastejante e esganada.

