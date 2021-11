VÍDEO: jacaré aparece dentro de casa em comunidade e assusta moradores

O caso aconteceu na Zona Oeste do Rio de Janeiro | Foto: Reprodução

Moradores da comunidade 8W, no Recreio dos Bandeirantes, na Zona Oeste do Rio de Janeiro, foram surpreendidos com a presença de um jacaré dentro de casa. Quem vive na região diz que os animais ficavam num terreno que está passando por obras.

Segundo os moradores, o terreno em obras era uma área alagada, onde o esgoto da comunidade era despejado. O aterramento para a construção de um condomínio começou em meados deste ano.

Em nota, a Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico, Inovação e Simplificação informou que o empreendimento está com as licenças em dia.

Mas moradores da comunidade 8W dizem que a construtora responsável pela obra não fez o trabalho de canalização para o escoamento da água da chuva. Com isso, quando chove, além de água é comum aparecerem animais dentro das casas.

" Depois que a Cury começou a construção dos prédios e fechou a saída da água para o valão, as casas começaram a ruir e afunda. Todos os lugares do primeiro andar das casas encheram de esgoto, pois não tem como a água sair. E simplesmente não há um diálogo entre a Cury e os moradores " , disse um morador.

Eles contam que depois das últimas chuvas, além dos jacarés, outros animais começaram a entrar nas casas.

"A gente, com criança, e aparece muito bicho. Jacaré, cobra. A situação está muito triste. Tem família sofrendo com água dentro de casa há mais de um mês", disse um morador.

A comunidade 8W não tem saneamento básico e não sabe a quem recorrer para resolver o problema. Os moradores já tiveram reunião com associação de moradores e a subprefeitura, mas nada ainda foi feito.

A Secretaria Municipal do Meio Ambiente afirmou que a área é o habitat natural do jacaré-do-papo-amarelo, e que em caso de invasão a residências, os moradores devem ligar para o número 1746. O resgate é feito pela Patrulha Ambiental.

A Construtora Cury, responsável pelo empreendimento, informou que o solo da região, devido às suas características e particularidades, requer uma série de preparativos para iniciar a construção e, neste sentido, todas as precauções e medidas necessárias em relação à obra estão sendo cuidadosamente tomadas.

Disse ainda que o despejo irregular de esgoto e a ausência de saneamento e infraestrutura em residências vizinhas, construídas sem o preparo necessário, não tem qualquer ligação com o empreendimento.

Confira o vídeo do animal:

| Autor:

*Com informações do G1.

Leia mais

Piranhas atacam banhistas e deixam 30 feridos no Rio Paraná

Vídeo: morador encontra sucuri de 4 metros no quintal da própria casa