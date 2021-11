Vídeo: com o olho maior que a barriga, cobra engole sapo gigante; veja

O sapo perdeu a batalha na cadeia alimentar | Foto: Reprodução

Uma cobra, que tem o olho maior que a barriga, engoliu um sapo gigante e o momento chamou a atenção nas redes sociais. O incrível flagrante foi postado no canal do Youtube de Haroldo Bauer, ‘ O Rei das Serpentes’.

O vídeo da cobra engolindo o sapo foi enviado ao Rei das Serpentes, por um de seus seguidores. O local onde o vídeo foi registrado não foi divulgado.

O que chama atenção é que o sapo é bem maior que a cobra, falando em diâmetro, e mesmo assim, a serpente conseguiu deslocar a mandíbula e em um esforço tremendo, consegue engolir e saborear o animal. O momento foi todo filmado.

Confira:

De acordo com o Rei das Serpentes, a cobra engolindo o sapo é da espécie xenodo merremii. É uma cobra não venenosa e foi convida pelo autores do vídeo com uma jararaca.

Estômago de píton rasga após comer vaca

Em agosto, um fazendeiro percebeu que uma de suas vacas tinha sumido e ao fazer a busca, se deparou com uma cena impressionante: uma cobra píton com o estômago se rasgando após engolir a vaca inteira . O caso aconteceu na Tailândia.

A cobra de 4,5 metros devorou o animal que estava desaparecido há três dias e o vídeo, transmitido pelo Sputinik, mostra cenas macabras do réptil com a vaca inteira na barriga, que não teria suportado a farta refeição e teve o estômago rasgado, ficando os restos de ambos os animais espalhados pelo terreno.

Especialistas em cobra acreditam que o estômago da píton tenha ficado rasgado após o grande esforço para engolir a farta e gigante refeição.

*Com informações do Meio Norte

