Após forte chuva, jacaré "passeia" na Bola das Letras em Manaus; vídeo

Tem se tornado cada vez mais comuns a presença de cobras e jacarés no bairro Dom Pedro | Foto: Divulgação

Manaus (AM) – Após a forte chuva, registrada na tarde de sexta-feira (26), um jacaré foi flagrado “passeando” bela Bola das Letras, no bairro Dom Pedro, zona Centro-Oeste de Manaus. Uma das moradoras chega a comentar, com admiração, sobre a presença do animal.

“Olha como a natureza é linda. Ele está passeando. Que máximo! Parece um pau, ainda pouco ele estava caminhando”, diz admirada.

Tem se tornado cada vez mais comuns a presença de cobras e jacarés no bairro Dom Pedro, com a ocorrências de fortes chuvas, que favorecem a enchente dos igarapés da localidade, quando o nível da água transfere as margens para pontos mais elevados.

Jacaré atleta

O Corpo de Bombeiros foi acionado para retirar o jacaré do local | Foto: Divulgação

Outro caso, este ano, envolvendo a aparição de jacarés em lugares inusitados de Manaus foi no Bosque Clube, no bairro Chapada, Zona Centro-Sul, quando um destes animais foi encontrado em uma piscina do local.

Em vídeos compartilhados nas redes sociais é possível ver o animal submerso e algumas pessoas com auxílio de um cabo tentando fazer com que o ele deixe o local.

O animal pode ter parado no local por conta da chuva. O Corpo de Bombeiros foi acionado para retirar o jacaré do local. Ele foi devolvido para o habitat natural em um igarapé, no Parque dos Bilhares, localizado nas proximidades do clube.

