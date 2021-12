Cobra-rei e píton se enfrentam em batalha mortal; veja o vídeo

As duas espécies são as mais perigosas do mundo | Foto: Reprodução

Um vídeo impressionante mostra a batalha mortal entre duas cobras famosas e se tornou viral nas redes sociais. De um lado está uma píton, a maior cobra do mundo, e do outro uma cobra-rei, que se destaca por ser a maior cobra venenosa do planeta, com um veneno que pode matar um elefante em apenas um bote.

De acordo com o portal The Hans India, a gravação de 4 minutos se tornou viral ao mostrar a batalha entre as duas espécies por sobrevivência.

Nas imagens é possível ver como a cobra-rei morde repetidamente a píton, que usa sua força para se enrolar em volta dela.

Confira a batalha

A cobra-rei pode se alimentar de cobras da sua ou de outras espécies. Uma cena famosa mostra como outro confronto com uma píton terminou na morte dos dois animais.



Enquanto a cobra-rei foi estrangulada, a píton-reticulada levou uma mordida atrás da cabeça, perdendo para o veneno mortal da cobra, segundo a National Geographic.

As duas cobras morreram em outra batalha | Foto: Reprodução

