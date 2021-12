Vídeo: jacaré é flagrado "passeando" em calçada de terminal portuário

O caso aconteceu em Santos, no litoral paulista | Foto: Reprodução

Santos (SP) - Uma equipe do Corpo de Bombeiros capturou um jacaré, nesta quarta-feira (8), próximo a um terminal portuário, no Porto de Santos, no litoral de São Paulo. Segundo as autoridades, o animal foi colocado de volta na lagoa e ninguém se feriu.

Nas imagens, é possível ver quando o réptil caminha pela calçada, em um terminal portuário, na tarde desta quarta. O jacaré apareceu no momento em que estava chovendo na região e foi flagrado por trabalhadores do local.

De acordo com o monitoramento da Guarda Portuária, foram verificadas viaturas dos bombeiros por volta das 13h50 na Alemoa. Os bombeiros colocaram o jacaré de volta na lagoa, que fica ao lado da Avenida Augusto Barata, sentido Alemoa/Centro.

Estas espécies de répteis fazem parte do ecossistema do estuário de Santos, sendo natural seu avistamento em diversos locais do entorno do Porto, seja na água ou em terra.

Além disso, a autoridade portuária recomenda que não seja dado alimento aos animais e que nem haja aproximação em caso de avistamento.

Confira:

