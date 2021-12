Vídeo mostra momento que cobra píton ataca homem no rosto; veja

| Foto: Divulgação

Vietnã - O momento que uma cobra píton dar um bote em um homem se tornou viral esta semana no YouTube e nas redes sociais. Segundo o portal Hype, a gravação foi feita no Vietnã, onde cobras como as pítons também são mantidas como animais de estimação.

No vídeo, parece que a cobra é o animal da família e mostra o momento em que a píton salta da caixa que estava e dá um bote certeiro no rosto do homem. Uma mulher estava com um bebê no colo e presenciou toda a cena ao lado, correndo o risco de ser atacada também.

Para que a cobra soltasse sua vítima foram necessários os esforços de outras três pessoas durante minutos tensos.

As pítons possuem dentes afiados para cravar de forma certeira nas presas e poder enrolar seu corpo ao redor delas. A espécie não é venenosa, mas além de infecções, uma mordida pode render ferimentos dolorosos e que precisam de pontos.

Em 2020, o caçador Mike Kimmel, capturou uma píton de mais de 5 metros e seu ninho com 22 ovos, próximo ao Parque Nacional Everglades, na Flórida.

Na ocasião, ele mostrou o estrago que a cobra pode fazer com as presas e sua força, quando ela mordeu o braço do caçador.

