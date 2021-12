Crocodilo e leão travam intensa disputa por presa; veja o vídeo

Os dois disputam a presa | Foto: Reprodução

Na vida selvagem, para os animais, vale quase tudo para sobreviver, inclusive, a possibilidade de ter que disputar a presa com outra espécie. E assim, fez um crocodilo e um leão, que travaram uma intensa batalha para conquistar a alimentação do dia.

Na gravação, é possível ver a intensa força que um leão e um crocodilo fazem para garantir o almoço do dia ou pelo menos um pedaço dele.

Segundo as imagens, o felino aparentemente leva a princípio a melhor neste enfrentamento, contudo, em um momento, o leão chega largar a presa e o crocodilo continua a puxar o animal, que não foi identificado.

Veja o vídeo do momento:

No entanto, como há um corte no vídeo, não foi revelado quem de fato acabou ficando com a presa e se o leão desistiu de disputar o animal morto.



Em um outro vídeo, é possível ver que uma leoa lutando com um crocodilo dentro da água para tentar roubar a presa do réptil.

E diante das investidas da felina, o crocodilo deixa o rio, mas novamente é perseguido por sua adversária.

Ao analisar as imagens, pode-se perceber que mesmo com toda a resistência, aparentemente, o réptil não consegue evitar que a leoa garanta um pedaço de seu almoço.

Confira:

