Vídeo impressionante: Cobra píton abocanha guaxinim; veja

Um vídeo de uma cobra píton abocanhando um guaxinim tem viralizado nas redes sociais e chamado a atenção dos internautas. A cobra píton, mesmo sobre uma cerca, conseguir arrastar o guaxinim e mantê-lo preso em meio a suas mandíbulas, a estimativa é de que o mamífero pese ao menos o dobro do réptil.

O fato teria ocorrido na Índia, porém ainda não há confirmação do local ou data. Assista o vídeo:

O guaxinim, por vezes chamado rato-lavadeiro é um mamífero da família dos procionídeos bastante parecido com o Procyon cancrivorus (espécie sul-americana). Estes animais são encontrados nas Américas e são conhecidos também pelo nome estadunidense "raccoon". No Brasil, "guaxinim" referem-se a vários Procionídeos. Existem também na Europa central, no Cáucaso e no Japão, onde se estabeleceram após fugas de indivíduos vindos de outras regiões.

Píton é uma espécie de serpente da família das pítons. São as segundas maiores cobras do mundo, sendo mais leves que as Anacondas e os répteis mais longos da atualidade e uma das três cobras mais pesadas.

Assim como todas as pítons, são constritoras não-venenosas e normalmente não são consideradas perigosas aos humanos, embora já tenha alguns poucos casos documentados de pessoas mortas.

