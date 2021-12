Em vídeo assustador, homem alimenta crocodilo gigante; veja

| Foto: Reprodução

O influenciador Matt Wright registrou imagens impressionantes do momento em que interage com um crocodilo gigante. O vídeo que foi compartilhado pelo perfil do Instagram @discovercrocodiles, é mais uma interação do homem que trabalha há anos com animais selvagens, em especial com répteis como crocodilos e jacarés.

Na gravação, que em menos de um dia de divulgada superou as 22 mil visualizações, mostra o momento em que Matt alimenta um grande crocodilo.

Ao analisar as imagens, pode-se perceber a facilidade com que o influenciador manuseia o grande pedaço de carne, quase que “brincando com o alimento”.

Embora a situação tenha terminado aparentemente bem, Wright possui anos de experiências com animais selvagens, ou seja, a iniciativa não tem a reprodução recomendada, pois pode facilmente resultar em um acidente grave ou fatal.

Veja o momento impressionante:





