Esportistas encontram peixe-lua gigante nos EUA; veja vídeo

O esportista Rich German maravilhou a internet , quando posou com um peixe-lua gigante na costa da Califórnia (EUA).

O homem praticava Stand Up Paddle – modalidade que usa prancha com remo – a poucos metros de Laguna Beach, com o amigo Matt Wheaton, quando se deparou com o animal.

Ao contrário de muitas pessoas que teriam entrado em desespero, os amigos decidiram registrar o momento.

No Instagram, compartilharam imagens e vídeos com o animal, mostrando o momento em que o peixe nada perto da prancha de German.

German disse que “não tinha uma fita métrica” na ocasião, mas estimou que a criatura mede por volta dos 2 metros.

“A prancha de Matt tem cerca de 4,2 metros de comprimento e se você olhar as fotos, pode ver o quão grande ele parece”, disse.

Na sequência, concluiu: “É sempre divertido testemunhar uma dessas criaturas interessantes.”, disse o esportista, brincando com o nome científico do animal.

Segundo "O Livro dos Recordes", o maior peixe ósseo encontrado no mundo foi outro peixe-lua, a mesma espécie que nadou ao lado dos esportistas. O animal foi pescado em 1996 no Japão, pesando 2,3 toneladas e media 2,4 metros de comprimento.

As imagens e o vídeo feitos pelos amigos colocam em dúvida se a criatura ultrapassa as dimensões do antigo campeão.

