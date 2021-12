Família encontra cobra venenosa em árvore de Natal; veja o vídeo

| Foto: Reprodução

Cidade do Cabo - O momento em família de decoração de uma árvore de natal terminou em um susto para uma família da Cidade do Cabo, na África do Sul. Enquanto os moradores admiravam o resultado, descobriram uma intrusa perigosa: uma cobra venenosa de cerca de 1,5 metro escondida entre os galhos.

Um especialista, chamado para a captura, confirmou que se tratava de uma boomslang (Dispholidus typus), uma espécie africana extremamente venenosa, mas de comportamento tímido e que raramente ataca se não for ameaçada.

De acordo com Rob Wild, ele e sua mulher, Marcela, tinham pendurado todos os enfeites e os dois filhos do casal estavam terminando de colocar presentes no pé da árvore quando Marcela achou estranha a fixação dos dois gatos da família, que observavam atentamente um ponto da decoração natalina.

Ela chegou a achar que um rato poderia estar escondido entre os ramos e, justamente quando se aproximou para observar, levou um susto com a cobra que se revelou.

Veja o momento:

| Autor: Divulgação

Apavorados, eles se afastaram ao máximo, mas mantiveram o animal sob vigilância para não perder de vista.

Como mora em McGregor, a mais de 160 km de distância da Cidade do Cabo, o especialista Gerry Heyns levou duas horas para chegar à casa dos Wild, e durante todo esse tempo eles tiveram que “tomar conta” da cobra.

O processo de captura foi demorado e só terminou à noite, e por isso Heyns acabou deixando o animal passar a noite em sua casa, antes de libertá-la na natureza no dia seguinte.

Ele acredita que a cobra tenha entrado na residência dos Wild à procura de água, comida e abrigo, e que tenha se refugiado na árvore ao perceber alguma movimentação.

Leia mais:

Vídeo mostra momento que cobra píton ataca homem no rosto; veja

Cobra-rei e píton se enfrentam em batalha mortal; veja o vídeo