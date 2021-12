Vídeo mostra sucuri gigante atacando bezerro em fazenda; veja vídeo

| Foto: Divulgação

Um vídeo impressionante que mostra uma cobra sucuri, registrado em janeiro de 2020, voltou a repercutir na internet nos últimos dias.

O ataque da cobra aconteceu em uma fazenda no estado de Mato Grosso (MT). No vídeo, a pessoa que filma, relata que o fato aconteceu em uma fazenda com o nome de Arapongas.

As imagens mostram o bezerro em um curral e a cobra sucuri grudada em uma das patas. O bezerro se debate e corre na tentativa de se livrar da cobra.

Veja o vídeo

| Autor: Divulgação

Leia mais:

Vídeo: Anaconda enorme é flagrada no Mato Grosso do Sul

Que aflição! Menina é flagrada brincando com cobra píton gigante; veja