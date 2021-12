Cobras gigantes imobilizam funcionário de instituto no RJ; veja vídeo

| Foto: Divulgação

Niterói (RJ) - Em um vídeo impressionante que viralizou nas redes sociais durante essa semana, mostra duas serpentes píton imobilizando um funcionário do Instituto Vital Brazil, em Niterói, na Região Metropolitana do Rio. Ele atuava no serpentário, quando as serpentes se enroscaram na perna dele.

Wanderley Rodrigues afirmou que ficou tranquilo e que os animais poderiam apertar mais se ele fizesse força. O funcionário é um dos responsáveis pela alimentação e manutenção das serpentes.

"Fiquei tranquilo, pois todos do Serpentários somos treinados para esse tipo de situação. Sabia que, se fizesse força, a cobra poderia apertar mais. Ficou tudo bem no final. Eu e a cobra estamos bem", disse Wanderley Rodrigues.

O instituto informou que Wanderley recebeu treinamento e tem a prática . Ele teria costume de lidar com os bichos e esse tipo de ocorrência. Ainda de acordo com o Vital Brasil, o biólogo e a cobra estão bem e não se machucaram.

Veja o vídeo:

