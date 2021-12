"Rejeitada", cobra tenta subir em prancha após "fracasso" sexual

O encontro foi registrado por Moss na Austrália, onde a espécie peçonhenta (Aipysurus laevis) é comumente encontrada. | Foto: Divulgação

A natureza, certamente, surpreende com sua diversidade. Isso vale, também, no quesito “rejeição”. E serpentes marinhas aparentemente não pertencem a esse grupo.

Ao menos essa aí na imagem, que buscou refúgio ou algo a mais sobre a prancha de um praticante de stand up paddle identificado como Brodie Moss.

O encontro foi registrado por Moss na Austrália, onde a espécie peçonhenta (Aipysurus laevis) é comumente encontrada. Mas, o que para alguns teria sido motivo de pânico, para esse rapaz virou piada

"Ele simplesmente veio direto para mim de novo", diz Moss durante a gravação, "como isso é intimidante."

Ao invés de remar como se não houvesse amanhã, o australiano preferiu se divertir com a situação da criatura solitária. Tudo porque, ele tinha a exata noção do que estava rolando naquele momento.

"As serpentes marinhas normalmente evitam os humanos, mas nessa época do ano, elas se tornam muito ativas, sexualmente frustradas e potencialmente agressivas enquanto procuram uma parceira", explicou na legenda da postagem no TikTok.

"Esses cachorros velhos não têm mais vantagem como os mais jovens", disparou Moss ao final da filmagem.

Comportamento sexual das serpentes

A fala do tiktoker é reforçada por uma matéria publicada no site de divulgação científica Live Science. Além de reforçar o comportamento sexualmente frustrado das serpentes marinhas machos, o artigo mostra que o réptil venenoso também pode confundir humanos com semelhantes devido à visão precária que possui.

Isso porque, durante o estudo, pesquisadores observaram machos se aproximarem de mergulhadores com movimentos usados durante o acasalamento com as fêmeas da espécie.

Conclusão: na dúvida, fique em casa!

Acompanhe em vídeo:

| Autor:

* Com informações do "R7"

Leia mais:

Cobra gigante é flagrada dentro de tubulação; veja o vídeo

Vídeo: cobra gigantesca é retirada de floresta por escavadeira; veja