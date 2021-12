Cantora leva picada de cobra durante gravação de clipe; veja vídeo

Nenhuma das cobras eram venenosas. | Foto: Divulgação

Uma serpente picou uma cantora norte-americana no rosto durante a gravação de um videoclipe.

Maeta, de 21 anos, compartilhou o momento nas redes sociais.

A cantora passa bem e até brincou com a situação na legenda do seu post no Instagram.





" O que eu tenho que passar para fazer clipes para vocês " Maeta, cantora





Nenhuma das cobras eram venenosas e a cantora não teve nenhum ferimento grave além da mordida.

Veja o momento:

