Moradores registram tamanduá passeando em condomínio de Iranduba

| Foto: Reprodução

Iranduba (AM) - Os moradores de um condomínio no Distrito de Cacau Pirêra, em Iranduba, registraram o momento em que encontraram um tamanduá-mirim "passeando" pelas ruas do local, no domingo (26). O animal não se assustou com a presença das pessoas.

Nas imagens é possível ver o animal passeando tranquilamente no quintal de uma moradora do condomínio. A mulher, percebendo a presença do animal, começou a filmar e até brincou com outro morador "Leva ele pra tua casa".

Com toda a sua fofura, o tamanduá-mirim não ligou para os comentários e seguiu para outro lugar.

Veja o vídeo:

| Autor: Divulgação

Sobre a espécie

Medindo de 87 cm a 1 metro e 10, o tamanduá-mirim pode pesar até 7 kg. Com uma longa cauda, ele tem duas manchas pelo corpo, que se estendem do ombro até a parte posterior.

Possui quatro dedos nos membros anteriores, com garras longas em três destes, e cinco dedos nos posteriores, com garras curtas em cada. Assim como todos os tamanduás, não possui dentes.

Essa espécie é comumente encontrada na floresta amazônica e, por isso, estava nas redondezas do condomínio.

Leia mais:

Pesquisadores brasileiros conseguem coletar sêmen de tamanduá raro

Tamanduá mirim é resgatado em zona urbana de Manaus