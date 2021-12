Peixe-morcego é encontrado em litoral de SP e assusta banhistas

O peixe foi encontrado ainda com vida | Foto: Divulgação

Praia Grande (SP) - Na manhã desta quinta-feira (30), um peixe de espécie desconhecida por moradores, foi encontrado na cidade de Praia Grande, no litoral de São Paulo.

Segundo especialistas, trata-se de um peixe-morcego, conhecido pelo nome científico Ogcocephalus vespertilio.

O formato triangular e achatado assustou aos banhistas, mas apesar da aparencia diferente, o animal passa boa parte do tempo estático, no fundo do mar e não apresenta grandes riscos.

O peixe foi encontrado ainda com vida.

Sobre o peixe

O Peixe Morcego é um animal sedentário que passa a maior parte do tempo parado no fundo e na areia.

Dessa forma, o bicho tem o costume de ficar em locais sem nenhuma proteção, tendo em vista que ele tem grande confiança em sua camuflagem.

O Peixe Morcego tem um corpo achatado desde as costas até a barriga, formando um triângulo.

Quando observamos de cima, o bicho tem um formato de âncora, tal como o corpo é deprimido e tem uma textura áspera.



Além disso, prefere caçar durante a noite, embora também possa capturar presas durante o período inicial da manhã.



E quando não caça durante o dia, o animal fica escondido em buracos de pedras e algumas fendas.



