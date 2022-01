Vídeo: Anaconda de seis metros é flagrada boiando após engolir presa

Nas imagens é possível identificar uma parte da cabeça do animal dentro da água e o restante boiando na superfície. | Foto: Divulgação

Dois Irmãos (MS) - Uma anaconda com, aproximadamente, seis metros foi flagrada depois de engolir uma presa e ficar boiando no rio Aquidauana, entre Dois Irmãos do Buriti e o distrito de Piraputanga, em Mato Grosso do Sul.

De acordo com populares, na tarde de segunda-feira (27), um grupo de canoístas flagrou uma típica cena sul-mato-grossense: uma sucuri de, pelo menos, seis metros digerindo "banquete" na barranca do rio.

Nas imagens é possível identificar uma parte da cabeça do animal dentro da água e o restante boiando na superfície.

Morador na região, um pescador relatou ao site "O Pantaneiro", que estava indo resgatar um boi próximo ao rio, quando avistou a cobra pela primeira vez. A equipe de reportagem ao local para confirmar os depoimentos, e avistou o réptil, digerindo uma presa, provavelmente, uma capivara ou uma presa de porte médio.

Olha a cobra!

Seja no Pantanal de Mato Grosso do Sul ou nas águas cristalinas de Bonito (MS), a 297 km de Campo Grande, as sucuris são vistas com frequência no rio dos estados. O período mais propício para a aparição das serpentes é o fim do outono e começo do inverno, quando as sucuris saem da água em busca de sol.

O biólogo Pedro Guimarães explicou que para digerir as presas, as sucuris podem demorar semanas e precisam ficar em repouso, pois sua pele e órgãos, como o esôfago e o estômago, se dilatam até três vezes mais que o normal.

O especialista esclareceu ser comum encontrar répteis expostos ao sol, já que a luz promove a elevação da temperatura corporal e auxilia o animal na digestão.

Acompanhe o vídeo:

