Vídeo mostra momento em que jovem tenta beijar cobra e leva bote

| Foto: Divulgação

Um vídeo impressionante mostrou o momento em que uma jovem tenta beijar uma cobra e acaba levando um bote do réptil. O flagrante foi compartilhado no Instagram pela página ‘fishvideobrasill’ recentemente.

Nas imagens, é possível ver a cobra sendo segurada por dois homens, enquanto eles mostram para duas jovens. Uma delas se aproxima e tenta dar um beijo no animal. No entanto, a serpente reage imediatamente.

Com isso, a víbora acaba dando um bote na jovem, não querendo soltar mais. Para a cobra soltar da menina, ela teve que contar com a ajuda dos funcionários responsáveis pelo animal.

As imagens se tornaram viral e geraram inúmeras reações dos usuários. No entanto, a data de quando o fato aconteceu não foi divulgada.

Veja o momento do bote:

| Autor: Reprodução

Cobra píton ataca rosto de homem

O momento que uma cobra píton dar um bote em um homem se tornou viral no YouTube e nas redes sociais. Segundo o portal Hype, a gravação foi feita no Vietnã, onde cobras como as pítons também são mantidas como animais de estimação.

No vídeo, parece que a cobra é o animal da família e mostra o momento em que a píton salta da caixa que estava e dá um bote certeiro no rosto do homem. Uma mulher estava com um bebê no colo e presenciou toda a cena ao lado, correndo o risco de ser atacada também.

Leia mais:

Vídeo mostra banhistas provocando sucuri de 5 metros em praia na Bahia

Vídeo mostra cobra tentando invadir avião e assusta passageiros; veja