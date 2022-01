Cascavel, cobra com um dos venenos mais mortal das Américas

A cascavel é temida por sua aparência ameaçadora e por seu veneno poderoso | Foto: Reprodução

A cascavel é uma cobra muito temida pela potência de seu veneno. Sua presença ameaçadora assusta qualquer um. Quer saber mais sobre ela? O Portal Em Tempo conta para você.



A cascavel, cobra peçonhenta dos gêneros Crotalus e Sistrurus, está presente em todo o continente americano. Estas serpentes possuem um veneno neurotóxico, que atua no sistema nervoso e faz com que a vítima tenha dificuldades de locomoção e respiração.

Vídeo da cobra pronta para o ataque:

Os efeitos do veneno dessa cobra no corpo humano, também chamada de 'boicininga', na língua tupi, com significado de cobra que soa, começa a se manifestar após seis horas do acidente, e apresenta-se como: flacidez na face, visão turva, visão dupla e paralisia dos músculos dos olhos. Em casos mais graves pode haver insuficiência respiratória aguda e pode levar à morte.

O veneno da cascavel destrói as células do sangue das vítimas, causa lesões musculares, afeta os sistemas nervoso e renal. Na peçonha dessa serpente, há uma proteína que causa rápida coagulação, fazendo o sangue da vítima endurecer. As células sanguíneas dos seres humanos possuem uma outra proteína chamada mioglobina. Quando o veneno crotálico da cascavel destrói essas células, a mioglobina sai na urina da vítima, que assume uma cor avermelhada..



Corpo do animal e gestação

O corpo da cascavel possui entre 1,5 a 2 metros de comprimento e a fêmea, na fase adulta, gera entre 18 a 30 filhotes em cada gestação.

Hábitos da Cascavel

A cascavel é uma serpente com hábitos predominantemente noturnos, sendo uma cobra terrestre e pouco ágil. No Brasil, cinco subespécies de cascavéis podem ser encontradas em áreas do Cerrado, nas regiões áridas e semi-áridas do Nordeste e em áreas abertas do Sul, Sudeste e Nordeste.

Guizo

A cascavel, ao trocar de pele, em vez de sair completamente de sua pele antiga, mantém parte dela enrolada na cauda em forma de um anel. Com o tempo, estes pedaços de pele ressecados formam os guizos que ficam na cauda. Esses guizos, quando balançados, causam o ruído característico. Embora o número de anéis do guizo seja interpretado como sendo à idade da cobra, pesquisadores apontam que isso não é correto, indica na verdade quantas vezes a serpente trocou de pele.

A finalidade do som produzido pelo guizo é de advertir animais sobre a presença da cobra. Com isso, ela consegue espantar alguém que possa lhe fazer mal. Também é uma ótima possibilidade para ouvir e fugir de uma possível picada perigosa.

Dieta das cascavéis

A dieta das cascavéis geralmente é constituída de vertebrados, principalmente pequenos roedores. A grande maioria destas serpentes apresenta uma dieta que varia ao longo da vida, com jovens se alimentando basicamente de lagartos e cascavéis adultas ingerindo principalmente pequenos mamíferos e aves.

Como detectam suas presas?

As cascavéis detectam suas presas pela temperatura, por meio de um órgão sensorial chamado fosseta loreal ou lacrimal. É um pequeno orifício localizado lateralmente na cabeça entre o olho e a narina das cascavéis, com função de orientação térmica.

Como tratar uma picada de cascavel?

A picada de cascavel não dói, segundo pesquisadores do Instituto Butantan. Quem for mordido jamais deve fazer torniquetes ou garrotes - isso agrava a ação do veneno e pode levar à amputação do membro atingido. Também não se deve enfaixar a ferida.

Pode-se lavar a ferida com água e sabão ou com soro fisiológico. Mas a melhor coisa a se fazer é levar a vítima o mais rápido possível para o hospital e, de preferência, com a cobra. Isso é importante para a identificação do animal e, portanto, para a administração correta do soro antiveneno, ou antiofídico.



Então, ficou curioso sobre as cascavéis? Se sim, mande sua pergunta para o Portal EM TEMPO, que consultaremos um cientista especializado no assunto que possa lhe responder. E-mail: [email protected]

