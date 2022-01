Durante enchente, sucuri gigante coloca moradores para correr no MT

| Foto: Divulgação

Cocalinho (MT) - Os moradores do município de Cocalinho, no Mato Grosso, enfrentam enchentes após as chuvas e cheias impressionantes. Neste período, é comum as cobras aparecerem e e assustarem os residentes da área.

O nível do Rio Araguaia subiu e deixou a praça da cidade de debaixo d’água. De acordo com o Programa Meu Mato Grosso, o fluxo trouxe visitantes da natureza que chamaram a atenção dos moradores, como uma sucuri que foi flagrada no local.

As imagens divulgadas no Instagram mostram o animal se refugiando no canteiro de uma árvore. No entanto, curiosos o jogam novamente na água, fazendo quem estava ao redor se assustar e fugir.

Importunar animais silvestres é crime, mas os presentes se distanciaram da maior cobra do Brasil, uma vez que ela é muito ágil na água e poderia se sentir ameaçada, e atacar os populares.

Veja o momento:

| Autor:

Leia mais:

Cascavel, cobra com um dos venenos mais mortal das Américas

Sucuri gigante é filmada entrando em rio; veja o vídeo impressionante