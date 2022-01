Após atacar idoso, sucuri tem cabeça decepada com serrote; veja vídeo

A cobra atacou o idoso | Foto: Divulgação

Marabá (PA) - Um idoso foi atacado por uma sucuri, na quarta-feira (19), na região do Bairro Santa Rita, na Transmangueira, no município de Marabá, região sudeste do estado. Após ser socorrido, moradores agarram a cobra e decepam a cabeça do animal.

Nas imagens é possível ver o momento em que moradores tentam socorrer o homem e em seguida, um dos homens aparece com um serrote e corta a cabeça do animal a sangue frio para salvar a vida do idoso.

Veja o vídeo do momento:

Comum o surgimento das cobras

Durante o período chuvoso é comum o surgimento das cobras em algumas regiões. De acordo com o professor doutor Felipe Bittioli Rodrigues Gomes, do quadro efetivo da Universidade Federal do Pará (UFPA) em Altamira, as aparições de cobras na área urbana são atribuídas além do período de chuvas, ao desmatamento e à supressão do habitat natural que se intensificou nos últimos tempos. Na avaliação dele, as serpentes, a exemplo desta encontrada hoje, estão à procura de abrigo.

O que fazer?

Em caso de acidentes, como picadas em pessoas ou em animais, o correto é procurar com urgência o atendimento médico hospitalar ou uma clínica veterinária, conforme o caso.

Além disso, quando a presença de uma cobra for registrada, o mais correto é acionar um órgão ambiental, como o Ibama ou o Corpo de Bombeiros.

*Com informações do Debate de Carajás

