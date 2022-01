Veja o vídeo impressionante de bezerra que nasceu com 2 cabeças

| Foto: Divulgação

Gomati (IND) - Em uma condição extremamente rara, uma bezerra nasceu com duas cabeças na casa de um fazendeiro no distrito de Gomati, no nordeste da Índia, no sábado (15).

O animal tem condição chamada "policefalia" — quando tem mais de uma cabeça, crânios fundidos, dois pares de olhos, duas bocas e duas orelhas.

"É o mais raro dos casos raros", disse o vice-diretor do Departamento de Desenvolvimento de Recursos Animais em Tripura, Dr. Pritam Sarkar, à agência de notícias Reuters.

No entanto, a taxa de sobrevivência desse tipo de caso é muito baixa: apenas 38%, e as vezes é muito difícil o animal viver com essa condição.

Bezerro com duas cabeças no Brasil

Um bezerro com duas cabeças também nasceu em no Brasil | Foto: Divulgação

Apesar de raro, o caso já aconteceu no Brasil antes. Na zona rural do município de Santa Cruz, no Rio Grande do Norte, um também bezerro nasceu com duas cabeças.

Segundo o proprietário do bezerro, que mora na comunidade de Bom Sucesso, o animal nasceu em fevereiro de 2021. Ele conta que é a primeira vez que se depara com esse tipo de formação.

"Nunca aconteceu algo assim nessa comunidade. É um fato inédito", disse Pedro Oliveira, que relatou ainda uma dificuldade do animal para se levantar.

*Com informações do G1

