Vídeo mostra cobra ‘canibal’ se alimentando de píton; veja

Índia - Uma cobra-rei causou medo, mas também muita curiosidade em uma vila em Karadapa, na Índia. O animal de maias de dois metros engoliu uma píton, e após se alimentar aterrorizou os moradores da região.

De acordo com o portal Odisha TV, após a refeição, a cobra venenosa – que pode mandar um elefante e até 20 pessoas com apenas um bote – invadiu a cozinha de uma das casas. Com medo, os moradores acionaram os funcionários do Departamento Florestal.

A cobra-rei foi resgatada e solta novamente na natureza. Ela se tornou assunto no local e os vídeos começaram a ser compartilhados na Internet.

“Esta cobra-rei conseguiu sobreviver a poderosa píton e se alimentou dela”, disse impressionado um dos espectadores.

Veja o vídeo do momento:

As pítons são capazes de matar outras cobras por meio de constrição e existem vídeos que mostram essas batalhas também.

Enquanto a cobra-rei foi estrangulada, a píton-reticulada levou uma mordida atrás da cabeça | Foto: Reprodução

Uma foto famosa mostra como outro confronto do tipo terminou na morte dos dois animais. Enquanto a cobra-rei foi estrangulada, a píton-reticulada levou uma mordida atrás da cabeça, perdendo para o veneno mortal da cobra, segundo a National Geographic.

Conhecida como a maior espécie venenosa do mundo, a cobra-rei é usada por encantadores de serpente e, além de ter sua sobrevivência ameaçada, também pode ser a protagonista de tragédias.

*Com informações do Metro World News

