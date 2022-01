Conheça a Chimpanzé Azalea que fumava 40 cigarros por dia

O primata chegou a fumar 40 cigaros por dia e seu vício era incentivado por tratadores | Foto: Reprodução

Pyongyang (RPDC) - O vício em cigarros é um dos principais causadores de problemas a saúde da humanidade atualmente. E infelizmente, até a chimpanzé Azalea, foi vítima do vício por muito tempo e que agora, foi largado por ela recentemente.

Azalea vive no Zoológico Central, em Pyongyang, capital da Coreia do Norte. O primata chegou a fumar 40 cigarros por dia e seu vício era incentivado por tratadores, criticados por organizações internacionais de direitos do animais.

A chimpanzé se tornou conhecida em 2016, com 19 anos, quando o zoológico foi inaugurado. O animal foi treinado e aprendeu a acender os próprios cigarros com um isqueiro ou um cigarro já aceso.

As habilidades estranhas tornaram Azalea a estrela principal do zoológico e alvo de críticas internacionais, que apontavam a falta de ética dos tratadores, que a viciaram propositalmente para divertir os visitantes.

Como resposta, os tratadores afirmavam que "Azalea não traga" a fumaça dos cigarros.

Segundo o site noticioso Quartz.com, o enorme sucesso da primata tem relação com os hábitos fumantes dos norte-coreanos, uma vez que 45% dos homens do país fumam.

Na mesma época, surgiram histórias nunca confirmadas sobre as outras atrações do zoológico: cachorros que contam com ábacos, pombas que fazem apresentações de patinação e macacos que jogam basquete.

A notícia recente do fim do vício de Azalea foi dada por Jonas Walhstrom, um especialista em zoológicos que não apenas criticou os administradores do parque de Pyongyang, mas também o visitou diversas vezes ao longo dos anos, e até presenteou a instituição com animais menores, como peixes e aves.

Em entrevista ao tabloide inglês The Sun, Jonas afirmou que ouviu dos tratadores que Azalea não fuma mais, embora não tenha comprovado inteiramente a superação ao vivo.

"Felizmente eles pararam com isso, agora, pelo menos eles me disseram que pararam", disse Jonas ao jornal.

*Com informações do R7

