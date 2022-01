Vídeo: zebras são atacadas por crocodilos durante travessia em rio

Veja o momento do ataque | Foto: Divulgação

No reino animal, a luta por sobrevivência é diária. Em um vídeo divulgado recentemente por um canal do YouTube, traz mais um registro de como funciona a vida selvagem e como as espécies atuam para assegurar a sua sobrevivência.

No vídeo, um grupo de zebras luta pela sobrevivência ao tentar atravessar um rio cheio de crocodilos. A travessia é perigosa e mortal.

O grupo de zebras tenta cruzar um rio, possivelmente por uma iniciativa de migração — ou seja, para buscar melhores condições climáticas e oportunidades de alimentos — porém são atacadas por diversos crocodilos que estão na água.

Os predadores não perdem tempo e avançam para cima do animais que estão tentando sobreviver. Ao analisar as imagens, pode-se perceber que ao menos uma das zebras foi capturada ao longo da travessia e provavelmente, acabou devorada pelos crocodilos.

Veja o momento:





