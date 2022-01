Cobra mata homem sufocado durante apresentação em circo; veja vídeo

O homem cai logo que começa a ser enforcado | Foto: Reprodução

É comum vermos animais envolvidos em grande apresentações de circo. As atrações são as preferidas pelo público. Geralmente, em sua grande maioria, os animais são treinados desde o nascimento para que façam exatamente o que o show se pede.

Desta vez, uma apresentação deu errado para um tratador de cobras. Ele exibe o animal de grande porte com suas mãos e sem nenhuma proteção. Com a cobra no pescoço, o homem não sabia que este seria seu erro que custaria a vida.

A cobra começa a demonstrar desinteresse em obedecer as ordens do homem e tenta se defender de todas as formas. Ela, em um instinto de defesa e ataque ao mesmo tempo, começa a enrolar-se no pescoço do tratador.

Todos pensam que os movimentos fazem parte do show e por isso não percebem que o homem estava sendo sufocado pela grande cobra.

O homem cai no chão e desmaia. Em pouco tempo ele perde o sentido e as pessoas começam a perceber que o show deu errado.

veja o vídeo impressionante:

As cobras são animais que possuem grande força em sua estrutura e podem matar a presa em segundos por sufocamento.

