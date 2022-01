Em ataque impressionante, capivara é arrastada por sucuri; veja vídeo

| Foto: Divulgação

A sucuri é um dos animais mais poderosos do mundo animal e usa toda a sua força para sobreviver à natureza. A cobra encrava seus dentes na presa e se enrola de forma impressionante em seu corpo para realizar a constrição, que paralisa os cardíacos e respiratórios causando a morte.

O poder desta cobra ficou ainda mais evidente depois que um vídeo que mostrou como ela não perde uma capivara capturada, mesmo após ser arrastada pela correnteza de um rio.

O biólogo Henrique Abrahão Charles, conhecido como o Biólogo das Cobras, publicou o vídeo em seu canal no YouTube e também explicou mais sobre os hábitos das sucuris.

A cobra não venenosa, é semi-aquática e é ágil na água. Para caçar ela costuma ficar na beira de córregos, rios e lagos a espreita até que algum animal venha beber água.

“Toda vez que uma sucuri ataca, ela se enrola em uma posição de modo que a preza sempre fique com a cabeça para baixo. Mesmo que a preza esteja em um local com pouca água, ainda assim ela se afoga”, disse em seu vídeo.

Nas imagens, que são impressionantes até para o biólogo, é possível ver que a cobra fica com a cabeça fora da água. Isso acontece porque ela pode aguentar até 30 minutos submersa, mas precisa emergir para respirar com suas narinas localizadas no tomo da cabeça.

Para o especialista, o animal foi levado pela correnteza por não ter ancorado com sua cauda em uma superfície segura, o que significa que o galho ou pedra que estava agarrada acabou se soltando.

*Com informações do Metro World News

Leia mais:

Cobra mata homem sufocado durante apresentação em circo; veja vídeo

Homem é encontrado morto cercado por mais de 125 cobras dentro de casa