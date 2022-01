Após tentar roubar comida, Leão tem testículo arrancado no "dente"

O homem lembra do desespero do animal ao ser atacado pelas fêmeas. | Foto: Divulgação

Um leão se deu muito mal no parque Maasai Mara, no Quênia. O animal teve um dos testículos arrancados a dentadas, após tentar roubar uma carcaça de búfalo e deixar um bando de leoas furiosas.

Mandevo, como o leão é conhecido, queria se apoderar do alimento, deixando os 11 filhotes das fêmeas morrendo de fome. Foi aí que as “mamães” entraram em cena. O flagra foi registrado pelas lentes do fotógrafo de vida selvagem Gren Sowerby.

O homem lembra do desespero do animal ao ser atacado pelas fêmeas e que seu rugido lembrava o som de "um carro de Fórmula 1". "Ficamos surpresos, mas já vimos esse comportamento antes", disse o fotógrafo, em declaração reportada pelo tabloide britânico Daily Mail

Felizmente, com os registros de Sowerby, os funcionários do parque tomarem ciência da situação de Mandevo, o que possibilitou o tratamento do animal.

"Os guardas florestais enviaram um veterinário do Orfanato de Elefantes de Nairobi", informou o fotógrafo.

O leão acabou submetido a uma cirurgia de emergência e já está de volta à savana, onde será monitorado pelos profissionais da região. Porém, não deve “esquecer” os dentes das patroas tão cedo.

