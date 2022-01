Vídeo: homem mata cobra fica surpreso com o que encontra; veja

O vídeo demonstra o momento em que a população descobre o que a cobra engoliu | Foto: Divulgação

Brasil (BR) - Não há dúvidas de que as cobras são animais cercados de mistérios e mexem com o imaginário popular pela sua capacidade de engolir coisas inusitadas.

Um vídeo que vem circulando nas redes sociais mostra um desses casos, em um local não identificado do Brasil.

Um grupo de pessoas se reuniu para assistir o trabalho de um homem. Ele abre a barriga de uma sucuri já morta e, quanto todos, admirados, percebem que no interior da serpente estava um outro animal.

As reações são as mais variadas no vídeo. Pessoas começam a vomitar por conta do mau cheiro e outras apontam que a cobra é “Satanás”. O outro animal sai inteiro das entranhas do animal peçonhento.

Dieta

Apesar da fama, biólogos afirma que estes animais podem comer mamíferos de pequeno como bezerros, capivaras e outros, além de aves e etc. No entanto, os seres humanos estão descartados.

Veja o momento em que o estômago do animal é aberto:

