Homem filma momento que foge de criatura misteriosa em barco; veja

| Foto: Divulgação

Rio Grande do Sul - Um homem filmou o momento que é "supostamente" seguido por uma criatura misteriosa em águas noturnas. O vídeo viralizou na internet, nesta terça-feira (25) e mostra o morador do Rio Grande do Sul em um barco pequeno, na hora que fugia da “fera”.

Na gravação postada pelo homem, ele foge de uma criatura com olhos brilhantes e que salta da água atrás do barco.

Nas imagens, realmente, é possível ver um animal não identificado seguindo a embarcação. O homem escreveu: “Queria me atacar”.

Seguidores comentaram o vídeo com medo e curiosidade: “Que agoniante”, disse um deles. Outro completou: “Será que as sereias existem e decidiram aparecer em 2022?”.

A criatura com os olhos brilhantes não foi identificada e é mais um mistério que cerca o mar.

