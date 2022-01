Vídeo incrível mostra cobra pendurada pela calda e com ave na boca

O vídeo é impressionante | Foto: Divulgação

A cadeia alimentar do mundo animal pode ser mais interessante do que as pessoas imaginam. Principalmente, por conta da sobrevivência. Animais tentam conseguir o alimento de todas as formas.

Este vídeo mostra uma cobra de aproximadamente um metro e meio que subiu em uma espécie de antena em busca de alimento.

Ela abocanhou o que parece ser um pássaro, ficou agarrada pela calda na antena e tenta, diversas vezes, trazer o animal morto para cima do objeto.

As cenas são impressionantes, pois mostra o dia dia na caça pelo alimento:

A cobra, mesmo estando em um ambiente incomum, levou a melhor. Ela contrai o corpo, afim de içar a ave.

Esta é uma alimentação comum das serpentes, pois são carnívoras, e se alimentam de outros animais. Elas comem desde insetos até animais vertebrados, como os peixes, anfíbios (como sapos e rãs), lagartos, outras cobras, aves e mamíferos.

A cobra deu sorte, pois muitos pássaros se alimentam de cobras. O que torna a caçada ainda mais emocionante.

