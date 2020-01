Parintins: homem é assassinado a tiros em festa de Natal

Manaus – No município de Parintins (a 369 quilômetros de Manaus), um jovem inicialmente identificado como Gabriel, foi assassinado por volta das 4h da madrugada desta quarta-feira (25). O corpo foi encontrado com três tiros ‘a queima roupa’, em um bar localizado na rua Coronel José Augusto, centro da cidade, perto da Praça Cristo Redentor.

Segundo testemunhas, os disparos foram efetuados por dois homens desconhecidos que estavam em uma motocicleta descaracterizada. Na ação criminosa, outro rapaz identificado como ‘Ya Mon’, que supostamente não estava envolvido no conflito, foi atingido por um tiro de raspão. Ele se recupera em casa após receber atendimento médico no Hospital Jofre Cohen.

Aflição e tumulto

Ainda segundo testemunhas, no estabelecimento ocorria um evento que ocupava a área no entorno do bar. Após o crime, as pessoas fugiram causando tumulto na região. O corpo da vítima foi conduzido para o Instituto Médico Legal (IML) da cidade, onde está sendo realizado o exame de necropsia. A 3ª Delegacia Interativa de Polícia (DIP) de Parintins investiga a autoria, motivação e circunstâncias do homicídio.





*Com informações da assessoria de imprensa