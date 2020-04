Boi Caprichoso realiza primeiro ensaio online para arrecadar alimentos

O presidente do Conselho de Artes do Caprichoso, Ericky Nakanome, explica que o ensaio é adaptado, com a presença confirmada do apresentador, músicos, dois dançarinos e outras surpresas. | Foto: Divulgação

PARINTINS (AM) - O Boi Caprichoso, agremiação folclórica do Festival de Parintins, realiza o primeiro ensaio online, com objetivo de arrecadar alimentos, no Dia do Trabalhador, direto do Curral Zeca Xibelão, na cidade.

O evento inédito terá transmissão pelo Canal do Boi Caprichoso no Youtube e redes sociais do bumbá, a partir das 21h, no dia 1° de maio.

Ao comando do apresentador Edmundo Oran e interação dos itens individuais direto de suas casas, a live terá como repertório as toadas do álbum "Terra: Nosso Corpo, Nosso Espírito", além de toadas consagradas de outros anos e pretende levar alegria e entretenimento às pessoas que estão em casa.

Evento segue recomendações da saúde

A programação pioneira foi organizada pelo Conselho de Artes e Diretoria do Caprichoso, e segue recomendações de saúde, mobilizando o mínimo de pessoas, para evitar riscos e, ao mesmo tempo, levar o ritmo do festival de Parintins aos torcedores nos quatro cantos do mundo.

Para o presidente do Caprichoso, Jender Lobato, a realização do ensaio inédito vai matar a saudade da nação azul e branca, durante a quarentena. “O distanciamento é social, mas a gente pode estar conectado, por meio da tecnologia, levando entretenimento e ainda estimulando a solidariedade com quem está precisando, em decorrência da pandemia do coronavírus”, disse.

Eventos cancelados

O dirigente azulado ressalta que a pandemia da Covid-19 afetou a preparação do Boi Caprichoso para o Festival de Parintins 2020, com cinco eventos da temporada já cancelados: lançamento do álbum, gravação de CD ao vivo, feijoada, missa de início dos trabalhos artísticos nos galpões e primeiro ensaio oficial.

O presidente do Conselho de Artes do Caprichoso, Ericky Nakanome, explica que o ensaio é adaptado, com a presença confirmada do apresentador, músicos, dois dançarinos e outras surpresas.

As participações dos itens individuais serão feitas de casa, com interação ao vivo com a galera. "O mais importante, agora, é a gente se cuidar para logo voltarmos a brincar de boi-bumbá", ressalta Ericky.

* Com informações da assessoria

Leia mais:

Caprichoso ou Garantido? Máscaras personalizadas são vendidas no Amazonas