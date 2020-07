Parintins é o primeiro em testagem por 1 mil habitantes no País

Em relação aos municípios, Parintins figura em primeiro lugar entre as cidades que mais fazem testagem por 1 mil habitantes. | Foto: Divulgação

Parintins (AM) – Com a média de 13,7 testes realizados para cada mil habitantes, o Brasil ocupa a 50ª posição em testagem no mundo, segundo estudos feitos pela Universidade de Oxford. Comparado aos países que mais afetados pela pandemia de Covid-19, o Brasil ocupa a 9ª posição.

Parintins na frente

Em relação aos municípios, Parintins figura em primeiro lugar entre as cidades que mais fazem testagem por 1 mil habitantes. O município atingiu o quantitativo de mais de 11 mil testes realizados, o que corresponde a 96,8 testes por 1 mil habitantes. Segundo a coordenação de Vigilância em Saúde, a testagem realizada é sete vezes maior que a média nacional.

A quantidade de testes realizados, de acordo com o prefeito de Parintins, Bi Garcia, é uma estratégia que o Município adotou no combate à Covid-19. O prefeito salienta o planejamento feito pela administração desde o início da pandemia.

“Nossa maior preocupação sempre foi salvar vidas. Com a testagem em massa, identificamos muitos casos de infecção logo no início. Assim, conseguimos salvar muitas vidas precocemente, seguindo todos os protocolos estabelecidos por nossa equipe técnica de saúde”, salienta Bi Garcia.

Desde o início da pandemia, 3280 pessoas foram contaminadas pelo novo coronavírus em Parintins. Desse total, 2914 foram tratadas e 268 estão em tratamento. O município registrou 98 óbitos.

Leia mais:

Parintins busca sair da lista das 5 cidades com mais casos de Covid-19

Sócio do Grupo Samel diz que Cidade Garantido continua com o Boi