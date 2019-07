Vídeo: Anitta tenta, mas não consegue agradar público em Parintins

Depois de garantir o cachê, Anitta partiu minutos depois da apresentação em direção a Manaus | Foto: Divulgação

Parintins - A funkeira Anitta até tentou, mas não conseguiu agradar o público presente na Festa dos Visitantes realizada nesta quinta-feira (27), em Parintins (município distante 369 km de distância de Manaus). O evento de meio milhão de reais não atraiu o público esperado, teve bem menos de 40 mil pessoas, o estipulado pela prefeitura do município.



O show polêmico até começou no horário marcado. No palco, Anitta cantou sucessos da carreira e se esforçou bastante nas coreografias sincronizadas, mas não empolgou os visitantes.

Além disso, o evento foi regado por uma série de desorganização nos bastidores. Depois do show de apenas 50 minutos, a cantora não quis receber a imprensa.

Os jornalistas ficaram confinados em um espaço apertado atrás do palco e foram ignorados pela produção da artista.

Depois de garantir o cachê, Anitta partiu minutos depois da apresentação em direção a Manaus.

Indignados, familiares de artistas locais fizeram duras críticas a prefeitura de Parintins. "Eles passam semanas para pagar R$ 800 reais para nossos cantores durante eventos na cidade", desabafou a mãe do artista Jardel Bentes.

Investigação

A Festa dos Visitantes está sob investigação do Ministério Público do Estado do Amazonas (MP-AM) . O valor de R$ 500 mil pago à Anitta, segundo o MP-AM, é o dobro do que a artista cobra para fazer shows em todo o país.

O Ministério Público também investiga os custos do evento, pois há suspeita de mal uso do dinheiro público.

A promotoria reforçou que as apurações vão continuar, mesmo depois da realização dos eventos. "Queremos que todas as festas aconteçam, mas que aconteçam da forma correta", frisou a promotora de Justiça Lílian Nara Pinheiro de Almeida.

Custos

O Festival de Parintins de 2019 vai custar aos cofres públicos R$ 3.432.506, 72 (três milhões, quatrocentos e trinta e dois mil, quinhentos e seis reais e setenta e dois centavos), sendo que R$ 343.300,00 (trezentos e quarenta e três mil e trezentos reais) sairão da Prefeitura de Parintins, enquanto o restante será dado pelo Governo do Estado.

