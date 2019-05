Vídeo: cinco pessoas são esfaqueadas durante a semana em Parintins

Parintins - Os crimes de homicídio têm assustado os moradores de Parintins, onde ocorre uma onda de violência. O feriado do Dia do Trabalho foi marcado por um homicídio na cidade. A vitima foi o autônomo Mauro Silva da Silva Júnior, de 37 anos. O suspeito do crime está foragido. O crime aconteceu no bairro Itaúna 1, na zona leste da cidade. A vítima voltava pra casa por volta das 5h30 da manhã, quando foi surpreendido pelo suspeito conhecido como Vitinho, que está foragido. A motivação do crime ainda é investigada.

Edinei Andrade foi encontrado morto na zona rural do município | Foto: Reprodução/TV Em Tempo

Latrocínio

Na segunda-feira (29) o treinador de handebol Edinei Andrade, foi vítima de latrocínio. Ele foi encontrado morto com duas facadas em uma estrada na zona rural do município. A polícia prendeu um suspeito do crime.

Briga

Na noite da última quarta-feira (1º), durante uma briga nas proximidades de um posto de gasolina na zona centro-oeste da cidade, o comerciante Vilson Araújo, de 43 anos, foi atingido com duas facadas, uma delas no pescoço.

Além dele, Humberto da Costa, de 48 anos, e Diego da Costa Reis, de 23 anos, também foram esfaqueados. O comerciante já está fora de perigo. Pela manhã, a polícia militar prendeu e apresentou Ronan Teixeira, de 19 anos, suspeito de ser o autor das facadas.

Veja a reportagem completa da TV Em Tempo:

Veja reportagem | Autor: Tadeu de Souza/TV Em Tempo

Leia mais:

Receba as principais notícias do Portal Em Tempo direto no Whatsapp. Clique aqui!

'Nhonho' é preso suspeito de matar homem a pauladas em Parintins

Vídeo: Garantido prepara a festa da Alvorada Vermelha em Parintins

Assista mais vídeos da TV Em Tempo