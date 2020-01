PM prende homens com carne clandestina e arma de fogo em Parintins

Parintins - Na manhã dessa quinta-feira (25), policiais militares do 11°Batalhão da Polícia Militar (BPM) prenderam quatro homens com carne clandestina e em posse de arma de fogo. O fato ocorreu no bairro União, zona Oeste de Parintins, a 369 quilômetros de Manaus. Um adolescente de 17 anos foi apreendido com o grupo.

Os policiais foram acionados para averiguar uma denúncia feita ao 11º BPM. Ao chegar no local informado, constataram a veracidade da acusação. Murilo Souza de Souza,19, Ronaldo Pinto Belém, 23, Juliano Vasconcelos Souza, 21, e Adervan Campos Pimenta,26, foram presos no local.

Arma apreendida é uma espingarda 16mm | Foto: Divulgação

Ao serem indagados sobre a procedência do material apreendido, os suspeitos não disseram nada. Os acusados foram apresentados na 3ª Delegacia Interativa de Polícia (DIP), onde serão realizados os procedimentos cabíveis.

