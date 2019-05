Prefeito anuncia melhorias salariais para servidores de Parintins

O prefeito de Parintins, Bi Garcia, reuniu nesta sexta-feira, 03 de maio, com servidores efetivos e estatutários da Prefeitura de Parintins | Foto: Divulgação

Parintins - O prefeito de Parintins, Bi Garcia, reuniu nesta sexta-feira, 03 de maio, com servidores efetivos e estatutários da Prefeitura de Parintins. O intuito do encontro foi anunciar uma série de melhorias salariais para os funcionários.



Dentre as melhorias estão o reajuste salarial de 3,75%, progressão e adicional de escolaridade (10% para graduação e 15% para pós-graduação). As mudanças seguem o que rege o Estatuto do Servidor Público Municipal de Parintins.

Para o prefeito Bi Garcia, o reajuste salarial é uma escolha da administração para prestigiar o servidor público, seguindo a política de valorização estabelecida pelo governo. “Através do diálogo, entendimento, olhando a contabilidade, olhando a aplicação dos recursos, foi possível a gente dar esse aumento para os nossos funcionários que passaram em concurso público e outros que garantiram seus direitos através da estabilidade”, acrescenta o prefeito.

O servidor Wanderley Silva salienta que a categoria discutia as melhorias junto à municipalidade há pouco tempo e demonstra satisfação com o anúncio feito pelo prefeito Bi Garcia. “Recebemos esse anúncio com muita alegria. Estamos à frente da nossa comissão há mais ou menos um mês e meio, e graças a Deus não demorou tanto para termos uma resposta devido ao diálogo que tivemos com a comissão da Prefeitura”, finaliza.

