Vídeo:MP-AM denuncia Bi Garcia por contrato sem licitação em Parintins

Com 22 artistas foram gastos mais de R$ 200 mil | Foto: Divulgação

Parintins- O Ministério Público do Amazonas (MP-AM) denunciou o prefeito de Parintins, Frank Bi Garcia (PSDB) pela contratação sem licitação de 11 bandas e 11 DJs que se apresentaram durante o 43° Festival Folclórico de Parintins, evento que aconteceu em 2008.

A contratação aconteceu na primeira gestão dele na prefeitura. Para o MP, a dispensa de licitação por situação emergencial não se aplica neste caso, como foi solicitado porque o festival é um evento que está no calendário anual da cidade.

No total foram gastos com 22 artistas mais de R$ 200 mil. Entre as atrações do festival estava o sambista conhecido internacionalmente, Jorge Aragão.

Em julho deste ano, a Justiça do Amazonas bloqueou R$ 6,8 milhões de bens do atual prefeito por improbidade administrativa.

De acordo com informações da assessoria, o Prefeito de Parintins cumpre agenda de comemoração do aniversário da cidade e que o assunto será tratado diretamente com os advogados.



Texto Web: Bruna Oliveira