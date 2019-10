Termo é assinado para solução do lixo em Parintins

O termo assinado solidifica o compromisso com a destinação correta dos resíduos sólidos em Parintins | Foto: Arleison Cruz

Parintins- Nesta segunda-feira (21), foi assinado o Termo de Ajustamento de Gestão (TAG) entre a Prefeitura de Parintins, Tribunal de Contas do Estado do Amazonas (TCE-AM), Assembleia Legislativa do Estado do Amazonas (ALEAM) e Câmara Municipal. O documento assinado estabelece o prazo de 24 meses para que os problemas ocasionados pela lixeira do município sejam solucionados.

A assinatura ocorreu durante a abertura da Semana Nacional de Ciência e Tecnologia em Parintins. A cidade é o primeira do interior do Amazonas a se comprometer com o TAG para solucionar problemas relacionados ao lixo.

A cobrança

O problema com a destinação do lixo em Parintins acontece há anos | Foto: Reprodução TV Em Tempo

Em julho deste ano, o Ministério Público do Estado do Amazonas (MPE-AM) obrigou a prefeitura de Parintins a dar uma solução ao descarte inapropriado de resíduos sólidos . A medida foi tomada após constatação do descumprimento de prazos estabelecidos desde o ano de 2013.

*Com informações da assessoria