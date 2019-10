Ampliação e reforma do aeroporto de Parintins é estudada pela COMARA

O aeroporto de Parintins foi inaugurado no dia 20 de setembro de 1982 | Foto: Yuri Pinheiro

Manaus- Oficiais da Força Aérea Brasileira, membros da Comissão de Aeroportos da Região Amazônica (COMARA), iniciaram nesta quinta-feira (24) uma série de estudos para avaliar as melhorias necessárias no aeroporto de Parintins, Júlio Belém.

O prefeito em exercício Tony Medeiros se reuniu com o presidente da Câmara Municipal, Telo Pinto, o líder do governo no Legislativo, Cabo Linhares, os secretários municipais e a administração do aeródromo para definir a logística e ações que serão promovidas.

A Prefeitura de Parintins dará apoio logístico para a realização dos estudos. De acordo com Tony Medeiros, a vinda da COMARA pode iniciar o credenciamento do aeroporto de Parintins para receber aeronaves de grande porte integralmente, além do oferecimento de um melhor serviço aos usuários do transporte aéreo.

*Com informações da assessoria