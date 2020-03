Prefeitura de Parintins higieniza espaços contra o coronavírus

Locais como porto, mercado, praça, calçadas, áreas externas de hospitais e postos de saúde e demais logradouros públicos recebem um serviço de limpeza com uma solução de hipoclorito de sódio (água sanitária) e água, | Foto: Divulgação

Parintins (AM) - Nesta quinta-feira (26), pela manhã, a Prefeitura de Parintins iniciou um trabalho de higienização de diversos logradouros públicos da cidade. A ação é executada pela Secretaria Municipal de Obras (Semosp) e tem como principal objetivo higienizar locais de maior circulação de pessoas e proteger contra o coronavírus. A medida atende uma determinação de limpeza e combate orientada pelo prefeito Bi Garcia.

Locais como porto, mercado, praça, calçadas, áreas externas de hospitais e postos de saúde e demais logradouros públicos recebem um serviço de limpeza com uma solução de hipoclorito de sódio (água sanitária) e água, uma orientação de saúde que acontece em todo o mundo.

O trabalho se concentra inicialmente no centro da cidade. Mas, de acordo com a Secretaria de Obras, o serviço será levado para pontos como escadaria da orla da União, Francesa, Praça dos Bois, feiras, praças e demais locais.

"A ação é realizada para evitar possíveis focos, possíveis locais do coronavírus, uma vez que o vírus sobrevive em algumas superfícies por algum tempo. Então, para evitar essa proliferação, para evitar que outras pessoas possam ser contaminadas, hoje iniciou-se essa higienização para reduzir a disseminação do vírus em Parintins", informou o secretário de Obras, Mateus Assayag.

O trabalho é desenvolvido pelo setor operacional da Semosp. O coordenador desse departamento, Osório Melo, informa que há cuidado com a segurança do trabalhador e com a saúde da população parintinense. "É muito importante essa ação. Pedimos que sirva de conscientização para as pessoas, pois nós estamos nas ruas, mas pedimos que a população fique em casa", destacou.

