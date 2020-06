Governador Wilson Lima entrega respiradores em Parintins

O governador Wilson Lima entregou, nesta sexta-feira (05) ao Hospital Jofre Cohen, em Parintins, equipamentos e insumos que irão reforçar a assistência aos casos de Covid-19 | Foto: Divulgação

MANAUS (AM) - O governador Wilson Lima entregou, nesta sexta-feira (05) ao Hospital Jofre Cohen, em Parintins, equipamentos e insumos que irão reforçar a assistência aos casos de Covid-19. Foram entregues três respiradores e um desfibrilador, aumentando para 13 o total de Unidades de Cuidados Intermediários (UCI) disponíveis no município, além de 280 mil itens de EPI (Equipamento de Proteção Individual), medicamentos e 5 mil testes rápidos para o novo coronavírus.



“Esse é o mês de junho, um mês importante para o povo parintinense, quando é realizado o Festival Folclórico, mas a gente não vai ter esse ano por conta de uma pandemia. Hoje, estamos vindo a Parintins para fazer a entrega de equipamentos, como respiradores, que vão ser importantes para que a gente possa ampliar a nossa capacidade de atendimento na área de saúde”, disse o governador, ressaltando a importância da cidade para o atendimento à população do Baixo Amazonas.

Festival de Parintins

Na ocasião, Wilson Lima também afirmou que o governo está conversando com a direção dos bois-bumbás Caprichoso e Garantido para encontrar uma alternativa à realização do Festival Folclórico de Parintins, tradicionalmente promovido no último fim de semana de junho.



“Esse não é um momento de festa, é um momento de pensar na vida das pessoas, mas também entender a tradição que é o Festival Folclórico, entender a importância dessa manifestação cultural. Há uma proposta de fazer como os artistas têm feito Brasil e mundo afora, que é a questão da live. A realização presencial do festival vai depender da indicação dos especialistas, da Fundação de Vigilância em Saúde, dos pesquisadores e profissionais da área de saúde para entender qual o momento e se é possível fazer nesse ano de 2020 ou não”, adiantou.

Para o diretor clínico do Hospital Jofre Cohen, Alberto Figueiredo, a abertura de novas UCIs na unidade vai permitir uma ampliação na capacidade de resposta ao aumento de casos de Covid-19 em Parintins.

