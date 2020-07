Em Parintins, vigias inibem ação de moradores em lixeiras viciadas

A medida pretende inibir a ação de pessoas que descartam lixo de forma irregular em Parintins | Foto: Eldiney Alcântara

Parintins (AM) - A prefeitura de Parintins colocou vigilantes em pontos estratégicos da cidade na tentativa de coibir a criação e a continuidade de lixeiras viciadas. A medida iniciou nesta semana e é executada por servidores da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos (Semosp).



As lixeiras viciadas estavam localizadas na rodovia Parintins/Macurany, próximo à Universidade Federal do Amazonas (UFAM), e na entrada do Beco Submarino. Segundo a prefeitura, a intenção é manter vigilância permanente para que as pessoas não façam o depósito irregular de lixo doméstico ou entulho em locais públicos.

O secretário da Semosp, Lázaro Ferreira, informou que os vigias foram colocados nos locais para inibir e conscientizar a população. Caso a pessoa deixe o lixo no local, poderá ser notificada e multada.

