Fred Góes é anunciado vice de Messias para presidência do Garantido

O jornalista Fred Góes, um dos principais nomes da história do Boi-Bumbá Garantido,

PARINTINS, AM - O jornalista Fred Góes, um dos principais nomes da história do Boi-Bumbá Garantido, foi anunciado neste sábado, 19, como vice-presidente da chapa de Messias Albuquerque "Meu Amor é o Garantido" para a eleição vermelha 2020. O anúncio foi feito à imprensa e ao público em geral durante live nas redes sociais.



Fred tem vasta experiência no boi e ao longo dos anos construiu uma carreira sólida na nação vermelha e branca. Além de membro fundador da Comissão de Arte do Boi Garantido, foi Presidente da agremiação, portanto, conhecedor do árduo trabalho que é gerir a associação folclórica.



"Minha decisão de acompanhar o Messias nessa caminhada veio, principalmente, pela possibilidade de continuar contribuindo com o nosso Boi. O Boi que tem a marca da superação, da vitória e das grandes conquistas. É nesse caminho que nós estaremos juntos trabalhando para que a gente possa fazer do Garantido aquilo que ele sempre foi: um boi eterno campeão", ressaltou Fred.

Segundo Messias, Fred agrega a gestão em vários sentidos, uma vez que já adminstra a parte musical do bumbá há vários anos. "Fred tem uma grande história no Garantido e no Festival de Parintins. É uma das pessoas com maior conhecimento em Boi-Bumbá e vai nos ajudar a avançar com o Garantido", destacou Messias.

HISTÓRIA

A história de Fred Góes com o Garantido tem início ainda na infância quando sua mãe o levava para os ensaios na Baixa do São José, vendo o mestre Lindolfo, descrito por ele como homem de coração maravilhoso, fazer o seu Boi Garantido. Fred viaja para estudar em São Paulo e volta em 1985 a Parintins, onde volta ao seu Boi.

Chegou a ser presidente no início dos anos 90. Teve participa na formatação de espetáculos grandiosos do Boi do Povão. Também foi dos fundadores da Comissão de Artes em 1999, período de sucessivos de massacres em cima do boi contrário, onde continua até hoje contribuindo artisticamente para o Garantido campeão.