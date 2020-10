Radialista Aderaldo Reis morre vítima de Covid-19 em Manaus

| Foto: Divulgação

Parintins - O radialista Aderaldo Reis morreu, na manhã desta quarta-feira (21), vítima de Covid-19 no Hospital Delphina Aziz, na Zona Norte de Manaus. O comunicador parintinense estava internado na Unidade de Terapia Intensiva (UTI) e teve o quadro de saúde agravado por uma infecção generalizada.

Aderaldo Reis teve diagnóstico positivo para Covid-19, em Parintins, no Hospital Jofre Cohen. Ele foi transferido para tratamento especializado em Manaus, em UTI Aérea, no dia 14 de outubro. O filho de Aderaldo Reis, Igor Risati, confirmou a morte do pai nas redes sociais nesta quarta.

O comunicador atuou nas rádios Alvorada e Clube, mas recentemente era repórter policial também no Programa Agora Parintins, no SBT local. Aderaldo Reis apresentava melhoras no quadro clínico desde domingo (18), porém não resistiu às complicações causadas pela Covid-19.

O prefeito de Parintins, Bi Garcia divulgou nota de pesar pela morte do radialista:

NOTA DE PESAR

É com grande pesar que registro o falecimento do amigo Aderaldo Reis, ocorrido na madrugada de hoje, em Manaus. Radialista de profissão, tornou-se um dos grandes comunicadores do Amazonas com atuação nas rádios Difusora, Alvorada e Clube, além da presença marcante em um programa na TV Em Tempo.

Na política partidária, estivemos juntos na formação do PSDB em nosso município e também distantes em alguns embates eleitorais, mas sem perdermos o respeito mútuo. Sempre que nos encontrávamos, vinha a lembrança de antigas jornadas e o pensamento evoluía para as próximas. O amigo se foi, mas a lembrança fica.

Antes de embarcar para Manaus, tivemos uma conversa por telefone que guardarei para sempre. Assim, Parintins guardará para sempre as suas entrevistas inquietantes, o seu amor Caprichoso e o seu irreverente Plantão Policial.

À esposa Sandra e aos filhos Kamila e Igor, a nossa solidariedade, pedindo a Deus que conforte o coração de todos os familiares, parentes e amigos.

Frank Bi Garcia

Prefeito de Parintins





